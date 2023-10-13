Помогите своей технике прослужить дольше, избавившись от этих вредных привычек.

Большинство домов оснащены разнообразной бытовой техникой, которая облегчает нам выполнение повседневных задач и делает их более эффективными.

В свою очередь, мы чистим и обслуживаем эти приборы, чтобы поддерживать их в отличной форме. Однако у многих из нас есть вредные привычки, которые могут повредить нашу технику.

Оставлять монеты в карманах

Прежде чем положить брюки в стиральную машину, внимательно проверьте все карманы на наличие купюр и монет. Выпавшие монеты могут повредить барабан и попасть в укромные уголки и щели, вызывая застревание и дорогостоящий ремонт .

Какие вещи нельзя класть в стиральную машину

Переполнение морозильной камеры

Это правда, что полная морозилка работает эффективнее пустой, но хорошего может быть слишком много. Переполнение морозильной камеры может заблокировать вентиляционные отверстия, ограничить поток холодного воздуха и перегрузить конденсатор холодильника, что может привести к перегоранию.

Перегрузка стиральной машины

Соблазнительно набить стиральную машину до краев, когда накапливается белье, но не делайте этого. Перегруженная стиральная машина создает чрезмерную нагрузку на подшипники, нарушает выравнивание барабана и может привести к необходимости ремонта стиральной машины .

Оставлять воду в духовке

Разливы являются естественным побочным продуктом приготовления пищи. Все, что пролилось в духовку, следует немедленно убирать, иначе это может повредить нагревательные змеевики, что приведет к дорогостоящему ремонту .

чистая духовка

Совет от профессионала : используйте силиконовую подкладку на нижней полке духовки, чтобы собирать пролитую жидкость в случае ее возникновения. Благодаря этому очистка духовки становится проще и занимает меньше времени.

Источник: bobvila.

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