То, как вы используете свои приборы сегодня, во многом влияет на то, будут ли они приносить вам пользу завтра.

Помогите своей технике прослужить дольше, избавившись от этих вредных привычек.

Большинство домов оснащены разнообразной бытовой техникой, которая облегчает нам выполнение повседневных задач и делает их более эффективными.

В свою очередь, мы чистим и обслуживаем эти приборы, чтобы поддерживать их в отличной форме. Однако у многих из нас есть вредные привычки, которые могут повредить нашу технику.

Оставлять монеты в карманах

Прежде чем положить брюки в стиральную машину, внимательно проверьте все карманы на наличие купюр и монет. Выпавшие монеты могут повредить барабан и попасть в укромные уголки и щели, вызывая застревание и дорогостоящий ремонт .

Переполнение морозильной камеры

Это правда, что полная морозилка работает эффективнее пустой, но хорошего может быть слишком много. Переполнение морозильной камеры может заблокировать вентиляционные отверстия, ограничить поток холодного воздуха и перегрузить конденсатор холодильника, что может привести к перегоранию.

Перегрузка стиральной машины

Соблазнительно набить стиральную машину до краев, когда накапливается белье, но не делайте этого. Перегруженная стиральная машина создает чрезмерную нагрузку на подшипники, нарушает выравнивание барабана и может привести к необходимости ремонта стиральной машины .

Оставлять воду в духовке

Разливы являются естественным побочным продуктом приготовления пищи. Все, что пролилось в духовку, следует немедленно убирать, иначе это может повредить нагревательные змеевики, что приведет к дорогостоящему ремонту .

Совет от профессионала : используйте силиконовую подкладку на нижней полке духовки, чтобы собирать пролитую жидкость в случае ее возникновения. Благодаря этому очистка духовки становится проще и занимает меньше времени.

Источник: bobvila.

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