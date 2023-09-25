Вважається, що існує безліч стратегій, які принесуть успіх, процвітання і гарне здоров'я мешканцям будинку.

Хоча, можливо, не існує безліч наукових досліджень, що підтверджують достовірність цих щасливих символів, все ж таки може бути цікаво інтегрувати ці предмети та символи при оновленні декору вашого будинку.

Принесіть атмосферу удачі в свій будинок, наповнивши будинок цими тваринами, квітами і символами.

Фрукти

Цей фрукт, що лежить на вашому прилавку, може виявитися могутнішим, ніж ви думаєте. У фен-шуй фрукти мають різне значення: яблука асоціюються зі світом, виноград символізує достаток багатства чи успіху, а персики уособлюють безсмертя. Ще одне повір'я, що рекомендується, — зберігати в кімнаті дев'ять апельсинів, щоб відвести невдачу. Якщо ви не великий шанувальник справжніх фруктів, подумайте, щоб повісити натюрморт із зображенням ваших улюблених продуктів.

Слони

У багатьох частинах світу слони символізують силу й мудрість, а слон із піднятим нагору хоботом – знак удачі. Тримайте фігурку слона біля вхідних дверей, щоб захистити свій будинок, або прикрасьте диван у сімейній кімнаті декоративною подушкою із зображенням слона для позитивної енергії та удачі.

Сприятливий колір вхідних дверей

Успіх приносить не тільки те, що знаходиться всередині вашого будинку, але і те, як це виглядає зовні. У різних релігіях та культурах червоний колір асоціюється з ним, що робить його популярним вибором кольору для вхідних дверей.

Однак, якщо ви захоплюєтеся фен-шуй, червоний колір може бути не найкращим вибором для входу. У фен-шуй колір ваших дверей повинен залежати від напрямку, в якому звернений ваш будинок: землісті тони, якщо він звернений на схід, червоні та жовті тони для півдня, м'які нейтральні тони для заходу та глибокі темні тони для півночі.

особливі обереги приносять у будинок удачу

Підкови
Підкова, яку часто встановлюють біля дверного отвору або використовують як дверний молоток, вже давно стала улюбленим талісманом домовласників. У різних культурах є різні причини вважати цей символ щасливим. Повісьте його правою стороною вгору у формі літери U, щоб успіх ніколи не вичерпався, або повісьте його вниз, щоб успіх обрушувався на всіх, хто пройде під ним.

Золота рибка
Риби символізують достаток і процвітання, але домовласники, які не хочуть тримати у своєму будинку акваріум, можуть натомість вибрати миску з однією або двома золотими рибками. Колір золотої рибки символізує успіх і багатство - успіх в приємній маленькій упаковці.

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Жолуді

У вас була смуга невдач? Розкидайте кілька жолудів по будинку, щоб змінити свою долю. Стародавні друїди вважали дуби священними і носили із собою жолуді на удачу.

Джерело: bobvila.com.

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