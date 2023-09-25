Вважається, що існує безліч стратегій, які принесуть успіх, процвітання і гарне здоров'я мешканцям будинку.

Хоча, можливо, не існує безліч наукових досліджень, що підтверджують достовірність цих щасливих символів, все ж таки може бути цікаво інтегрувати ці предмети та символи при оновленні декору вашого будинку.

Принесіть атмосферу удачі в свій будинок, наповнивши будинок цими тваринами, квітами і символами.

Фрукти

Цей фрукт, що лежить на вашому прилавку, може виявитися могутнішим, ніж ви думаєте. У фен-шуй фрукти мають різне значення: яблука асоціюються зі світом, виноград символізує достаток багатства чи успіху, а персики уособлюють безсмертя. Ще одне повір'я, що рекомендується, — зберігати в кімнаті дев'ять апельсинів, щоб відвести невдачу. Якщо ви не великий шанувальник справжніх фруктів, подумайте, щоб повісити натюрморт із зображенням ваших улюблених продуктів.

Слони

У багатьох частинах світу слони символізують силу й мудрість, а слон із піднятим нагору хоботом – знак удачі. Тримайте фігурку слона біля вхідних дверей, щоб захистити свій будинок, або прикрасьте диван у сімейній кімнаті декоративною подушкою із зображенням слона для позитивної енергії та удачі.

Сприятливий колір вхідних дверей

Успіх приносить не тільки те, що знаходиться всередині вашого будинку, але і те, як це виглядає зовні. У різних релігіях та культурах червоний колір асоціюється з ним, що робить його популярним вибором кольору для вхідних дверей.

Однак, якщо ви захоплюєтеся фен-шуй, червоний колір може бути не найкращим вибором для входу. У фен-шуй колір ваших дверей повинен залежати від напрямку, в якому звернений ваш будинок: землісті тони, якщо він звернений на схід, червоні та жовті тони для півдня, м'які нейтральні тони для заходу та глибокі темні тони для півночі.

Підкови

Підкова, яку часто встановлюють біля дверного отвору або використовують як дверний молоток, вже давно стала улюбленим талісманом домовласників. У різних культурах є різні причини вважати цей символ щасливим. Повісьте його правою стороною вгору у формі літери U, щоб успіх ніколи не вичерпався, або повісьте його вниз, щоб успіх обрушувався на всіх, хто пройде під ним.

Золота рибка

Риби символізують достаток і процвітання, але домовласники, які не хочуть тримати у своєму будинку акваріум, можуть натомість вибрати миску з однією або двома золотими рибками. Колір золотої рибки символізує успіх і багатство - успіх в приємній маленькій упаковці.

Жолуді

У вас була смуга невдач? Розкидайте кілька жолудів по будинку, щоб змінити свою долю. Стародавні друїди вважали дуби священними і носили із собою жолуді на удачу.

Джерело: bobvila.com.

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