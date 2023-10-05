Заявлено, що до кінця 2024 року середня пенсія для українських пенсіонерів підвищиться.

В проекті бюджету України на 2024 рік передбачено підвищення прожиткового мінімуму для пенсіонерів. З січня мінімальна пенсія для пенсіонерів зросте з 2093 до 2361 гривень на місяць. Максимальна пенсія відповідно також збільшиться у десятикратному розмірі.

Заявлено, що до кінця 2024 року середня пенсія для українських пенсіонерів підвищиться до 6 тисяч гривень. Зазначимо, що середня пенсія зросла на 874 гривень починаючи з червня 2022 року до червня 2023 року.

Проте вже до кінця 2023 року очікується, що середня пенсія складатиме лише 5496 гривень, і подальше зростання середньої пенсії для українців буде менш помітним після впровадження нового методу розрахунку.

Окрім індексації пенсії для українців та впровадження бальної системи для нарахування пенсії, деталі якої поки що не розголошені, в Україні також планується збільшення прожиткового мінімуму, яке відсутнє було у 2023 році. Це також вплине на розмір мінімальної та максимальної пенсії, а також виплати пенсій для осіб із понаднормовим стажем.

Отже, мінімальну пенсію у країні підвищать з 2093 до 2361 гривень з січня 2024 року. Максимальну пенсію піднімуть з 20 930 до 23 610 гривень, а додатково до 23,6 гривень за кожен рік понаднормового стажу.

Джерело: Обозреватель.

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