Деякі продукти в українських магазинах та супермаркетах почали стрімко падати в ціні.

В Україні фіксують різке зниження цін на цибулю.

Експерти припускають, що падіння вартості пов'язане з збираннями, що продовжуються, в полях.

Тому цей овоч розпродають фермери, які не мають приміщень для зберігання.

Однак інші ховають цибулю в спеціальні приміщення, щоб не розпродати цибулю за копійки зараз.

На початку жовтня на ринках нашої країни цибулю можна купити по 7-12 гривень за кілограм, що в середньому на 21% дешевше, якщо порівнювати з минулим тижнем.

Також фахівці назвали ще одну причину зниження цін на цибулю – це зростання пропозиції низької якості.

Урожай цибулі нібито постраждав через тривалі дощі, тому фермери хочуть якнайшвидше позбутися товару, який швидко псується.

Цибулю в Україні продають майже на 60% дешевше, ніж торік.

Експерти прогнозують, що ціни на цибулю знижуватимуться і надалі, проте вже до завершення 2023 року цибуля може почати зростання в ціні.

У той же час, ціни на яйця в Україні на початку жовтня різко почали рости, фахівці кажуть, що вартість зростатиме і надалі.

На ціну, кажуть експерт, впливає подорожчання електроенергії, тому зростатиме ціна яєць та м'яса птахів.

Яйця в Україні вже суттєво зросли у вартості, середня ціна яєць за місяць зросла на 7,8 гривень за десяток.

Джерело: east-fruit.

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Нагадаємо, у жовтні на українців очікують нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт дорожчатиме, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, що ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.