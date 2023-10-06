В Україні фіксують різке зниження цін на цибулю.
Експерти припускають, що падіння вартості пов'язане з збираннями, що продовжуються, в полях.
Тому цей овоч розпродають фермери, які не мають приміщень для зберігання.
Однак інші ховають цибулю в спеціальні приміщення, щоб не розпродати цибулю за копійки зараз.
На початку жовтня на ринках нашої країни цибулю можна купити по 7-12 гривень за кілограм, що в середньому на 21% дешевше, якщо порівнювати з минулим тижнем.
Також фахівці назвали ще одну причину зниження цін на цибулю – це зростання пропозиції низької якості.
Урожай цибулі нібито постраждав через тривалі дощі, тому фермери хочуть якнайшвидше позбутися товару, який швидко псується.
Цибулю в Україні продають майже на 60% дешевше, ніж торік.
Експерти прогнозують, що ціни на цибулю знижуватимуться і надалі, проте вже до завершення 2023 року цибуля може почати зростання в ціні.
У той же час, ціни на яйця в Україні на початку жовтня різко почали рости, фахівці кажуть, що вартість зростатиме і надалі.
На ціну, кажуть експерт, впливає подорожчання електроенергії, тому зростатиме ціна яєць та м'яса птахів.
Яйця в Україні вже суттєво зросли у вартості, середня ціна яєць за місяць зросла на 7,8 гривень за десяток.
Джерело: east-fruit.
Останні новини України:
Нагадаємо, у жовтні на українців очікують нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.
Як повідомляла Politeka, популярний продукт дорожчатиме, за ним ціни зростуть на інші товари.
Також Politeka писала, що ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.