Для боротьби з неприємним запахом на кухні не знадобляться ані багато часу, ані фінансові витрати.
Позбутися неприємного запаху можна завдяки простій хитрощі, яка повинна бути в арсеналі будь-якої хазяйки.
Отже, якщо на кухні є стійкий неприємний запах, наприклад, від пригорілих страв або тих, що в процесі приготування мають специфічний аромат, зробіть кілька елементарних речей.
Налийте в каструлю воду, закіп’ятії іі, а потім просто додайте в окріп шкірку з апельсина чи лимона. Покип'ятіть рідину кілька хвилин.
Завдяки цьому перевіреному способу запах на кухні зникне.
Також можна використати запашні спеції. Аромат кориці, гвоздики або імбиру, поєднаний з апельсиновою цедрою чи скибочкою лимона, витіснить неприємний запах.
Зазначимо, що до простих способів нейтралізації неприємного запаху на кухні можна віднести й аромасвічки.
Оберіть свічки з освіжаючими ароматами - цитрусовими, хвойними або зеленого чаю.
Оцет також відмінно прибирає неприємні запахи! Щоб вивести стійкі «аромати» в кухні або іншому приміщенні додатково вішають рушник, змочений в розчині.
Із завданням поглинання неприємних запахів також добре справляються харчова сода; наповнювач для котячого туалету і активоване вугілля.
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