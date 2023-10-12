Позбутися неприємних запахів на кухні можна завдяки дуже простому, але ефективному способу.

Для боротьби з неприємним запахом на кухні не знадобляться ані багато часу, ані фінансові витрати.

Позбутися неприємного запаху можна завдяки простій хитрощі, яка повинна бути в арсеналі будь-якої хазяйки.

Отже, якщо на кухні є стійкий неприємний запах, наприклад, від пригорілих страв або тих, що в процесі приготування мають специфічний аромат, зробіть кілька елементарних речей.

Налийте в каструлю воду, закіп’ятії іі, а потім просто додайте в окріп шкірку з апельсина чи лимона. Покип'ятіть рідину кілька хвилин.

Завдяки цьому перевіреному способу запах на кухні зникне.

Також можна використати запашні спеції. Аромат кориці, гвоздики або імбиру, поєднаний з апельсиновою цедрою чи скибочкою лимона, витіснить неприємний запах.

Зазначимо, що до простих способів нейтралізації неприємного запаху на кухні можна віднести й аромасвічки.

Оберіть свічки з освіжаючими ароматами - цитрусовими, хвойними або зеленого чаю.

Оцет також відмінно прибирає неприємні запахи! Щоб вивести стійкі «аромати» в кухні або іншому приміщенні додатково вішають рушник, змочений в розчині.

Із завданням поглинання неприємних запахів також добре справляються харчова сода; наповнювач для котячого туалету і активоване вугілля.

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