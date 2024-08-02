Рішення для відстеження телефону не є чимось новим, але добре те, що з кожним днем ​​стає все простіше знайти смартфон Android, якщо ви випадково втратите його.

Використання диспетчера пристроїв Android на смартфоні ще простіше.

Тепер ви можете відвідати домашню сторінку Google та знайти втрачений Android-смартфон.

Просто введіть "Знайти мій телефон", і Google покаже, де знаходиться ваш телефон на карті. Якщо ви забули його в кафе або впустили в парку, це найкращий спосіб дізнатися про його поточне розташування Android-смартфону.

Ви також можете налаштувати Android-смартфон на дзвінок, якщо він загубиться під диваном або чаркою книг удома або в офісі.

Ця функція вимагає, щоб ви увійшли до того ж облікового запису Google у браузері, що і на смартфоні Android. Якщо ви використовуєте Chrome, ви можете безпосередньо ввести "Знайти мій телефон" в адресному рядку.

Якщо у вас є кілька смартфонів Android, пов'язаних з одним і тим же обліковим записом Google, ви можете вибрати телефон, який хочете знайти, вибравши його зі списку, що розкривається, доступного в правому верхньому кутку.

Тут є кілька очевидних застережень. По-перше, щоб це працювало, на вашому Android-смартфоні має бути включений звіт про місцезнаходження.

По-друге, на вашому смартфоні Android має бути встановлена ​​остання версія програми Google, і по-третє, щоб це працювало, телефон повинен бути увімкнений та підключений до Інтернету.

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